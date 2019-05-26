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رقم الخبر: 254024 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 18:20 الاقسام: اقتصاد  
1.2 مليون طن من السلع الاساسية تصل الى موانئ ايران

1.2 مليون طن من السلع الاساسية تصل الى موانئ ايران

أعلن المدير التنفيذي لشركة التجارة الحكومية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، دخول 1.2 مليون طن من السلع الاساسية الى موانئ البلاد، وأن 31 سفينة محملة بالسلع الاساسية تنتظر تفريغ حمولاتها.


وفي مؤتمره الصحفي، قال يزدان سيف: رغم الجفاء الاميركي وبعض الدول تجاه ايران، فإن السلع الاساسية للبلاد تم توفيرها، مضيفا: لم تكن مخازننا في أي فترة مملوءة الى هذا الحد من السلع الاساسية.
وأوضح: شهد حجم الاستيراد ازديادا ملحوظا منذ بداية السنة الايرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2019)، فمنذ بداية السنة وحتى الآن تم استيراد 1.2 مليون طن من السلع الاساسية.
وتابع: خلال الاسبوع الماضي فقط، رست 31 سفينة محملة بالسلع الاساسية في موانئ البلاد، ويتم حاليا تفريغ حمولاتها.
وأردف: ان استيراد السلع الاساسية قد ازداد خلال الشهرين الماضيين بنسبة 28 بالمائة، قائلا: ليطمئن المواطنون بشأن الامن الغذائي.


 

 
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