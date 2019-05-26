

وفي مؤتمره الصحفي، قال يزدان سيف: رغم الجفاء الاميركي وبعض الدول تجاه ايران، فإن السلع الاساسية للبلاد تم توفيرها، مضيفا: لم تكن مخازننا في أي فترة مملوءة الى هذا الحد من السلع الاساسية.

وأوضح: شهد حجم الاستيراد ازديادا ملحوظا منذ بداية السنة الايرانية الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2019)، فمنذ بداية السنة وحتى الآن تم استيراد 1.2 مليون طن من السلع الاساسية.

وتابع: خلال الاسبوع الماضي فقط، رست 31 سفينة محملة بالسلع الاساسية في موانئ البلاد، ويتم حاليا تفريغ حمولاتها.

وأردف: ان استيراد السلع الاساسية قد ازداد خلال الشهرين الماضيين بنسبة 28 بالمائة، قائلا: ليطمئن المواطنون بشأن الامن الغذائي.





