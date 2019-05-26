الصفقات التي تمثل تجاوزاً للكونغرس بررها بومبيو بأنها تدعم حلفاء بلاده وتساعدهم في ردع إيران على حد تعبيره.

وقال: إن أي تأخير فيها يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قرارَ تجاوز الكونغرس هو إجراء لمرة واحدة.

من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي: إن تحايل ترامب على الكونغرس لبيع الاسلحة للسعودية "غير مقبول"، لافتةً إلى أن "الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ليست حالة طوارئ بل هي جريمة ضد الإنسانية".

كما أكدت فاينستاين أن "السعوديين يرتكبون أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في اليمن".

وأعلن ترامب لرجال الأعمال اليابانيين"سوف ننظر أيضا في طلبات أخرى مرتبطة بالمصانع"، مؤكداً أنه "حان الوقت للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التوقيت هو الأفضل".