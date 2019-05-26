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رقم الخبر: 254019 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: دوليات  
اليونيسف تحذّر من الوضع الإنساني الكارثي في أفغانستان

اليونيسف تحذّر من الوضع الإنساني الكارثي في أفغانستان

الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض، هذا ما أكده المتحدث باسم منظمة اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

مليوني طفل أفغاني يعانون من سوء التغذية الحاد

وأضاف أن هناك مليوني طفل أفغاني يعانون من سوء التغذية الحاد من بينهم 600 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، محذرا  من العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي، فقد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.
وتخطط أن اليونيسف للوصول إلى  60% من الأطفال خلال العام الجارى ، محذرًا من أن الأمر مقلق للغاية، وأنها إذا لم تحصل على 7 ملايين دولار خلال 3 أسابيع فلن تحصل 1300 منشأة في جميع أنحاء البلاد على هذا العلاج.
وأضاف بوليارك أن اليونيسف هي المزود الوحيد لعلاج سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن عدد اليافعين الذين يعانون من هذه الحالة ظل ثابتا لسنوات، محذرا من أن عدم حصول اليونيسف على المال لشراء هذا العلاج يعني أن المصابين بسوء التغذية الحاد لن يحصلوا عليه.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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