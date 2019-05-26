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رقم الخبر: 254017 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
التوقیع على مذكرة تفاهم بين جامعة ايرانية ومؤسسة أكاديمية سنغالية

التوقیع على مذكرة تفاهم بين جامعة ايرانية ومؤسسة أكاديمية سنغالية

وقعت الجامعة التقنية والمهنية الايرانية على مذكرة تفاهم مع مؤسسة برومكابيل (promecabile) السنغالية لتعزيز التعاون العلمي بين الجانبين.
والتقى رئيس مؤسسة (promecabile) التقنية والمهنية السنغالية ممدوباكي تيام، الذي يزور طهران على رأس وفد من بلاده، رئيس الجامعة الفنية والمهنية الايرانية ابراهيم صالحي عمران وفرجد الله طالبي اتوئي المدير العام لمكتب التعاون العلمي والدولي في الجامعة ووقع الجانبان على مذكرة التفاهم المذكورة.
وتتضمن مذكرة التفاهم قبول طلاب هذا البلد في الجامعة التقنية والمهنية ، وإقامة دورات قصيرة للمدرسين السنغاليين ، ودورات مشتركة للطلاب في السنغال ، وتضم الخطة الطويلة الأجل إنشاء جامعة تقنية ومهنية في هذا البلد تضم فروع الميكانيك والطاقة الكهربائية والمعدات الزراعية وتصميم وتصنيع المجوهرات والمصنوعات الجلدية.
وزار الوفد السنغالي ورش العمل والمختبرات ومراكز الابتكارات في الجامعة التقنية والمهنية ووصف الامكانيات بأنها مطلوبة للغاية.
ويشار الى السنغال تقع في غرب افريقيا وتضطلع بدور مهم في سياسات القارة.
 
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