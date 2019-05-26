لاعب إيراني يحرز المركز الأول في بطولة أقوى رجال أوراسيا أحرز اللاعب الايراني "أكبر طالشي" المركز الأول في بطولة أقوى رجال من دول أوراسيا التي أقيمت في جمهورية آذربايجان.