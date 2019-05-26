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رقم الخبر: 254016 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:53 الاقسام: رياضة  
لاعب إيراني يحرز المركز الأول في بطولة أقوى رجال أوراسيا

لاعب إيراني يحرز المركز الأول في بطولة أقوى رجال أوراسيا

أحرز اللاعب الايراني "أكبر طالشي" المركز الأول في بطولة أقوى رجال من دول أوراسيا التي أقيمت في جمهورية آذربايجان.

وأقيمت بطولة أقوى رجال دول أوراسيا يوم الجمعة بمشاركة 9 لاعبين من جمهورية آذربايجان وروسيا وجورجيا وتركيا وأوكرانيا وأوزبكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبعد تفوقه على جميع منافسيه، أحرز اللاعب الایراني "أکبر طالشي" المركز الأول، تلاه لاعبین من جمهوریة آذربایجان في المرکزین الثاني والثالث.

 

 
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