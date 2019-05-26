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رقم الخبر: 254015 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:51 الاقسام: دوليات  
مالطا تنقذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

مالطا تنقذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

قال متحدث باسم القوات المسلحة في مالطا: إن قارب دوريات تابعا للقوات انتشل أكثر من مئتي مهاجر من زورقين في البحر المتوسط وسيعود بهم للبلاد يوم السبت.

 ويعتقد أن امرأة حبلى وعددا من الأطفال من بين 216 مهاجرا جرى إنقاذهم. ولم تعرف جنسياتهم بعد. وقال المتحدث إن قارب دورية أرسل إلى زورق يتعرض للغرق إلى الجنوب من مالطا يوم الجمعة. وبعد انتشال المهاجرين منه تم توجيهه إلى زورق ثان وهو في طريق العودة وانتشل من كانوا على متنه أيضا.

وقالت القوات المسلحة إن تحسن الأحوال الجوية أدى لزيادة عمليات الهجرة عبر البحر انطلاقا من ليبيا وتونس والجزائر على مدى اليومين الماضيين إذ وصل 12 قارب مهاجرين إلى صقلية وسردينيا ولامبيدوزا.

وقال خفر السواحل الليبي يوم الجمعة إنه أنقذ 290 مهاجرا من قوارب مطاطية قرب العاصمة طرابلس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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