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رقم الخبر: 254014 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:50 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحدد مقاول مشروع الربط السككي مع البصرة؛ والبدء قريباً
بطول 32 كم

إيران تحدد مقاول مشروع الربط السككي مع البصرة؛ والبدء قريباً

تنوي الحكومة الايرانية البدء بعمليات مشروع الربط السككي بين منطقة شلمجة (جنوب غرب) الحدودية مع البصرة العراقية بعد عيد الفطر المبارك، بعدما تم تحديد الجهة المقاولة وتوظيف مؤسسة بنياد مستضعفان إستثمارات بهذا المشروع الاستراتيجي.

وكانت ايران قد أنشأت خطاً لسكك الحديد بطول 19 كم عام 2011 بين منطقة شلمجة وخرمشهر (جنوب غرب) والتي تربط بدورها بشبكة سكك الحديد العامة، حيث يتطلب إيصال منطقة شلمجة بالبصرة عبر إنشاء خط سككي بطول 32 كم.

من جهة ثانية، فان مدينة البصرة ترتبط سككياً بمدينة كربلاء المقدسة، التي يقصدها ملايين الزوار الايرانيين سنوياً لزيارة المراقد المقدسة.

وبتدشين 32 كيلومتراً من خط سكك الحديد المزمع بين شلمجة والبصرة وإنشاء جسر متحرك على نهر أروند بطول 800 متر لعبور القطار، يتم تحقيق الربط السككي بين ايران والعراق ودول شرق البحر الأبيض المتوسط والذي سيمثل تحولاً كبيراً في مجال الترانزيت وتبادل السلع ونقل المسافرين.

وتقدر تكلفة تشييد خط سكة الحديد بين شلمجة والبصرة بـ150 مليار ريال (الدولار= 42 ألف ريال) وسيتم إنشاؤه خلال عامين.

 

 
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