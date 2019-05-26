كشفت مصادر في الحكومة الأفغانية أن 24 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 11 آخرون في الشهر الماضي، بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت أجزاء من البلاد.

وذكر بيان أصدرته الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية، السبت، أن الفيضانات أثرت على 6 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، بما في ذلك العاصمة كابل. وتم إنقاذ حوالى 500 شخص في منطقة شيبر بولاية باميان بوسط البلاد، وفقا للوزارة.