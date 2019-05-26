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رقم الخبر: 254013 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:49 الاقسام: دوليات  
فيضانات تجتاح أفغانستان وتودي بحياة 24 شخصا

فيضانات تجتاح أفغانستان وتودي بحياة 24 شخصا

كشفت مصادر في الحكومة الأفغانية أن 24 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 11 آخرون في الشهر الماضي، بسبب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اجتاحت أجزاء من البلاد.

وذكر بيان أصدرته الوزارة الأفغانية لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية، السبت، أن الفيضانات أثرت على 6 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، بما في ذلك العاصمة كابل. وتم إنقاذ حوالى 500 شخص في منطقة شيبر بولاية باميان بوسط البلاد، وفقا للوزارة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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