أعلن مدير المصفاة الثانية بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، أن إنتاج المرحلتين التطويريتين 2 و3 بلغ الذروة عبر الإفادة من الإمكانيات والمختصين المحليين.

وأوضح مهدي كرامي شيرازي، في تصريح لوكالة أنباء فارس يوم السبت، ان عمليات التوطين بالمرحلتين شملت أنواع صنابير التحكم والطوارئ وقطعات الكمبروسر والمضخات وقطع أخرى. وأشار الى أن التعاون بين المصنعين المحليين والمصفاة أدى الى مواصلة النشاط التكريري دون مشاكل رغم الحظر المفروض، مؤكداً ان أي قطعة تحتاجها المصفاة يتم تصنيعها عبر المصممين الداخليين وشركات المعرفة وواحات العلوم والتقنية والمختصين الفنيين بالسوق والجامعات في ايران.

وبيّن شيرازي ان المصفاة الثانية بحقل بارس الغازي تنتج حاليا ً370 طن كبريت و72 ألف برميل من مكثفات الغاز.