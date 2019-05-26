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رقم الخبر: 254010 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:46 الاقسام: اقتصاد  
إيران بصدد تدشين سوق جديدة للعملات الأجنبية

إيران بصدد تدشين سوق جديدة للعملات الأجنبية

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن تشكيل سوق جديدة لعرض العملات الأجنبية، وذلك بجانب المنظومة الإلكترونية (نيما) التي يطرح عبرها العملة الصعبة المتأتية من العوائد التصديرية.

وأوضح عبدالناصر همتي في تصريح له، الجمعة، حول السوق الجديدة المتنوعة: بأنه تم تأسيس شركة معنية وانتخاب مدير تنفيذي لها وبدأت عملها تجريبياً، حيث سيتم تدشينها رسمياً في مرحلة لاحقة.

وأكد همتي عدم صحة التقارير التي تتحدث عن إلغاء منظومة (نيما) بعد تدشين السوق المتنوعة؛ لافتاً الى أنه تم الإيعاز للمصدرين بعرض 50 إلى 60 بالمئة من العملات الأجنبية عبر هذه المنظومة.

 
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