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رقم الخبر: 254009 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:42 الاقسام: اقتصاد  
السفير الأوكراني يعلن إستعداد بلاده لإنشاء مركز تجاري مع إيران

السفير الأوكراني يعلن إستعداد بلاده لإنشاء مركز تجاري مع إيران

أعلن السفير الأوكراني في طهران، سرغئي بورديلياك، إستعداد بلاده لإنشاء مركز تجاري مشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح للصحفيين بمدينة شيراز (جنوب البلاد) السبت، أكد بورديلياك ان تفعيل المركز التجاري المشترك من شأنه أن يشكل خطوة مؤثرة لإزالة العقبات من مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وكييف. وأضاف: إن إنشاء المركز التجاري المشترك سيتيح للشركات الايرانية والأوكرانية التعرف وتلبية مطالب بعضهما الآخر.

كما نوه بورديلياك إلى إمكانية إنتاج السلع الايرانية في أوكرانيا والقيام بتصديرها الى الخارج. واقترح تسجيل المركز التجاري المشترك في بلاده وإنشاء مكاتب التمثيل لها في كلا البلدين واعتماد العملتين الوطنية الايرانية والأوكرانية في مجال التعامل التجاري المشترك.

 

 
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