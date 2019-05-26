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رقم الخبر: 254005 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:44 الاقسام: رياضة  
عامل مؤثر ربما يحد من المتعة في مباراة ليفربول وتوتنهام

عامل مؤثر ربما يحد من المتعة في مباراة ليفربول وتوتنهام

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت عن درجات الحرارة المتوقعة في مدريد العاصمة الإسبانية يوم السبت القادم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين مساء يوم السبت القادم الموافق الأول من شهر يونيو.

وقالت الصحافة الإنجليزية أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاعاً كبيراً يوم السبت القادم في مدريد، حيث تتوقع حسب الأرصاد أن يكون يوم مشمساً بوصول درجة الحرارة في النهار إلى 32.

وأفادت صحيفة “ميترو” أن درجة الحرارة سوف تهبط تدريجياً على مدار اليوم حتى تصل إلى حوالي 20 درجة أو أكثر في موعد المباراة المحدد لها العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

واعتاد لاعبو ليفربول وتوتنهام على اللعب في درجات حراراة منخفضة بسبب برودة الطقس بشكل دائم في إنجلترا، الأمر الذي يمكنه أن يحد من متعة ورتم المباراة المنتظرة بين الفريقين الإنجليزيين.

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مصدر الخبر: سبورت 360
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