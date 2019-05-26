برنامج “إل تشيرينجيتو” الشهير أكد يوم أمس أن راموس يفكر جدياً بالرحيل عن النادي الملكي، بينما ادعت مصادر أخرى أن اللاعب اجتمع مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز قبل 15 يوماً، وأبلغه بأن هناك شكوك حول مسألة استمراره مع الفريق.



وكان هناك اجتهادات من الصحافة حول الأسباب التي تدفع راموس للتفكير بأمر كهذا رغم أنه يعد الآن اللاعب الأهم في النادي، ومن العوامل المهمة التي تم الكشف عنها هو الخلاف الذي حدث بين اللاعب وبيريز عقب الإقصاء من بطولة دوري الأبطال على يد أياكس.



وقام بيريز بتعنيف اللاعبين بعد الخروج من البطولة بطريقة مذلة عندما التقى بهم في غرفة تبديل الملابس، بينما لم يحتمل راموس هذا الأمر وقام بالدفاع عن زملائه، وألقى باللوم على إدارة النادي في ما وصل إليه الفريق.



لكن صحيفة ماركا كشفت اليوم عن سبب جديد ورئيسي وراء سعي راموس للرحيل، وهو متعلق بالراتب السنوي الذي يحصل عليه في النادي، فهو يريد زيادة في الأجر لأنه لا يشعر بالتقدير الكافي براتبه الحالي.