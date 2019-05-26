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رقم الخبر: 254003 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: رياضة  
تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد إلى ريال مدريد

تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد إلى ريال مدريد

أكدت شبكة “سكاى سبورت” العالمية صباح اليوم السبت منذ قليل، أن نادي تشيلسي الإنجليزي حدد سعر بيع نجمه الأول البلجيكي إدين هازارد المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكرت الشبكة العالمية منذ قليل، أن تشيلسي يريد الحصول على مبلغ قيمته 130 مليون جنية إسترليني من أجل التخلي عن إدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتابعت شبكة “سكاى” حسب مصادرها، أن ريال مدريد الإسباني يقيم صفقة شراء إدين هازارد من صفوف تشيلسي بمبلغ قيمته 88 مليون جنية إسترليني ما يساوي 100 مليون يورو.

ويدخل إدين هازارد في السنة الأخيرة المتبقية له بعقده مع تشيلسي، الأمر الذي يضع البلوز تحت ضغط المفاوضات، حيث يمكن للاعب التعاقد مجاناً مع أى فريق في يناير من العام القادم على أن يرحل في صيف 2020.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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