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رقم الخبر: 254001 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: منوعات  
السويد.. افتتاح أصغر "ماكدونالدز" في العالم

السويد.. افتتاح أصغر "ماكدونالدز" في العالم

شهدت السويد افتتاح أصغر مطاعم سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، في العالم، يسمى "ماك هايف"، وذلك بهدف حماية النحل.

وقال موقع "فوكس نيوز"، إن "McHive" عبارة عن مجسم مصغر طبق الأصل لمطعم ماكدونالدز، لكنه لا يضم الوجبات والمأكولات المتعارف عليها، مشيرا إلى أنه يحتوي فقط على صفوف من العسل المخصص للنحل.

وتعاقدت الوكالة مع مصمم سويدي لتصميم مجسم المطعم، الذي يهدف إلى تخزين العسل وحماية النحل.

وأوضح المصدر أن المشروع تتبناه علامة "ماكدونالدز" في السويد، ويقوم على إنشاء مطعم مصغر للنحل بجانب كل مطعم ماكدونالدز حقيقي.

وقالت وكالة "نورد دي دي بي"، التي تقف خلف المشروع: "لقد بدأت المبادرة بشكل محلي، لكنها تنمو وتتطور بشكل سريع".

وأضافت في بيان: "بدأت مطاعم ماكدونالدز في السويد بإنشاء هذه المجسمات المصغرة لتخزين العسل، إضافة إلى استبدال العشب الموجود حولهم بنباتات وزهور مميزة خاصة ومفيدة للنحل".

من جانبه، ذكر كريستوفر رونبلاد، مدير التسويق في علامة ماكدونالدز بالسويد: "العديد من المطاعم انضمت لهذه الحملة للمساهمة في حماية البيئة والنحل".

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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