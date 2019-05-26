أجبرت طائرة تحلق في رحلة بين موسكو وشبه جزيرة القرم، على الالتفاف والعودة إلى العاصمة، إثر حادثة غريبة وعنيفة جرت على متنها.

فقد أقدم راكب على مهاجمة مسافرين آخرين وطاقم الطائرة، ما تسبب بنشوب عراك عنيف خلال الرحلة الجوية، أسفر عن مقتل المهاجم متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

وقع ذلك على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية، "Red Wings"، بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفا، في العاصمة الروسية، موسكو.

وذكر شهود عيان أن الراكب غريب الأطوار قد شرع فجأة بشتم الطيار ومساعده، مدعيا أنهما قد دخلا في نوم عميق، وأن الجميع على متن الطائرة سيموتون، الأمر الذي أثار ذعرا بين الركاب.

ومن ثم أقدم الراكب على محاولة خنق امرأة، وضرب راكب آخر بهاتف محمول، هذا السلوك العدائي تسبب بتدخل ركاب آخرين، ونشوب عراك حاد خلال الرحلة، أسفر عن تكبيل المهاجم وتقييده بمقعده، ليتخذ الطيار قرارا بالعودة إلى موسكو.

وعقب انقضاء الحادثة، انتشر مقطع فيديو يظهر المهاجم وهو ممدد على أرض الطائرة، في حين فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا جنائيا موسعا لمعرفة ملابسات الواقعة.