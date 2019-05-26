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رقم الخبر: 253994
تاريخ النشر: أيار 25, 2019
الوقت: 15:12
الاقسام: سياسة
ظريف ينصح ترامب بمطالعة التاريخ!
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