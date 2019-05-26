مع ظهور تنظيم (داعش) الارهابي على الاراضي العراقية خلال السنوات الأخيرة وارتكابه أبشع الجرائم بحق الانسانية بادرت طهران الى مد يد العون والمساعدة لبغداد من أجل القضاء على هذا التنظيم الارهابي العالمي.

وهذه المرة تحاول عدسة الفن السابع نقل ولو جزء بسيط من هذه التضحيات والدعم الكبير الذي قدمته ايران على مختلف المستويات لجارها العراق.

وفي هذا الصدد اعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عبد الامير الحمداني عن عزم بغداد وطهران انتاج أول فيلم سينمائي مشترك يتناول الحرب ضد تنظيم (داعش) الارهابي.

وقال الحمداني خلال لقائه المستشار الثقافي الايراني في العراق غلام رضا اباذري «نفكر في عمل سينمائي مشترك حول الحرب ضد داعش» مشيرا الى ان السينما الايرانية انتجت العديد من الأفلام التي عرض البعض منها في العراق كفيلم النبي محمد(ص) للمخرج مجيد مجيدي وفيلم (بتوقيت الشام).

يذكر ان فيلم (بتوقيت الشام) للمخرج ابراهيم حاتمي كيا تناول الحرب على تنظيم (داعش) في سوريا والجماعات التكفيرية المتمثلة من خلال تسليط الضوء على مهمة طائرة ايرانية مزودة بالمعونات الانسانية تحاول الهبوط في مطار دمشق لكنها تتعرض الى موقف خطير.