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رقم الخبر: 253990 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 15:12 الاقسام: ثقافة وفن  
«الذبح» يقتنص جائزة « The Unprecedented Cinema»

«الذبح» يقتنص جائزة « The Unprecedented Cinema»

فاز الفيلم الايراني القصير «الذبح» للمخرجين سامان حسين بور وآكو زندكريمي بجائزة افضل فيلم قصير من مهرجان «The Unprecedented Cinema» الدولي في استونيا.

وانطلقت فعاليات المهرجان بنسخته التاسعة عشرة في السادس عشر من مايو الجاري واستمرت حتى التاسع عشر منه.

وفيلم «الذبح» يروي قصة اسرة تتعرض لموقف صعب في عزّ الشتاء تضطر بسببه الى بيع البقرة الوحيدة التي تمتلكها الا ان الأبن يعارض الامر فيقوم بتهريب البقرة .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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