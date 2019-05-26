يعرض مهرجان زيلين في التشيك 5 أفلام إيرانية من أحدث إنتاجات مركز التنمية الفكرية للأطفال والأحداث.

وتشارك هذه الأفلام في قسمي المنافسة للأفلام الطويلة وأفلام الأنيميشن في الدورة الـ59 لمهرجان زيلين السينمائي لعام 2019.

وفي قسم الأفلام الطويلة الروائية يعرض لفئة الأحداث 10 حتى 14 عاماً فيلم «دوتش» للمخرج أمير مشهدي وفيلم «الضربة القاضية» للمخرج غلام رضا رمضاني في الفترة 27 حتى 29 مايو الجاري.

كما يعرض في قسم المنافسة لأفلام الأنيميشن القصيرة أفلام «ذئب أنا وآخذ القطيع» للمخرج أميرهوشنك معين، وفيلم «ليلة مومو المخيفة» للمخرجة ساره شفيعي بور، وفيلم «السماك والربيع» للمخرج حسن سلطاني، وذلك إلى جانب الأفلام المشاركة من شتى أنحاء العالم إلى الأطفال تحت عمر 10 سنين.

وبدأ مهرجان عمله في عام 1961 ويعد من أبرز مهرجانات الأطفال والأحداث السينمائية في العالم، ويقام كل عام في مدنية زيلين الواقعة في شرق التشيك بمدة تسعة أيام وذلك من 23 حتى نهاية مايو.

وضمن برنامج أعمال المهرجان يتم عرض أكثر من 300 فيلم من مختلف بلدان العالم خلال فترة المهرجان في مختلف المدن التشيكية.