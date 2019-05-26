وأشار مسؤول غرفة دار نشر «دار المفید» اللبنانیة للطباعة والنشر «إعتماد کاظمیني» ان هذا المصحف معروض حالیاً في الغرفة وسعره 200 ألف ریـال ایراني.

وأضاف أن مؤسسة «دار المفید» اللبنانیة شارکت تقریباً في جمیع الدورات السابقة من معرض طهران الدولي حیث عرضت مصاحف بمختلف الأبعاد وهي الآن تعرضها مرة أخری في الدورة الـ 27 من المعرض.

وأوضح کاظمیني أن «معجم القراء المصریین» هو کتاب آخر نقوم بعرضه في غرفتنا في المعرض وهو من نشر دار المفید ویعرض هنا في طهران لأول مرة.

وإستطرد قائلاً: ان هذا الکتاب القرآني مؤلف باللغة االعربیة ویتضمن شرح سیرة 400 قارئ مصري مع صورهم.

صحفیة أمریکیة: التوحید جعلني أعتنق الإسلام

قالت الصحفیة الأمریکیة ـ الإیرانیة، والمراسلة لقناة برس تي في الايرانية «مرضیة هاشمي» ان مبدأ التوحید بدا لي جذاباً والتأکید علی أن الله وحده لا شریك له جعلني أعتنق الإسلام دیناً.

أن الصحفیة الأمریکیة التي إعتنقت الدین الإسلامي وحصلت علی الجنسیة الإیرانیة «مرضیة هاشمي» أشارت الی ذلك في الكلمة التي ألقاها في غرفة «جمعية الشهدية إدواردو أنييلي» بالجناح الدولي للمعرض الدولي السابع والعشرين للقرآن الکریم في العاصمة الايرانية طهران.

وقالت في معرض تعریفها بنفسها أنها ولدت وترعرعت في أسرة مسیحیة وأنها کانت تؤمن بوجود البارئ ولکنها بعد دخولها الجامعة وتعرفها علی الثورة الاسلامية الإیرانیة رغبت في إعتناق الدین الإسلامي.

وأضافت: کـمسیحیین کنا دائماً نتصور الأب هو الله وأن عیسی(ع) هو الله وأن روح القدس هو الله وکان هذا الأمر كان صعباً بالنسبة لي لم أکن أستطیع فهم وجود الله في ثلاثة أشخاص.

وأردفت هاشمي قائلة ان الدین الإسلامي یقوم بتعریف الله بطریقة مختلفة هي أکثر منطقیة موضحة أن التوحید الإسلامي کان ملفتاً بالنسبة لي وهو الذي جعلني أعتنق الدین الإسلامي، مؤكدة أنها من خلال مقارنة الدیانتین الإسلامیة والمسیحیة وجدت الدین الإسلامي أکثر کمالاً وثم أسلمت.

جدير بالذكر أن مرضيه هاشمي «ميلاني فرانكلين سابقاً» هي صحفية أمريكية إفريقية ومقدمة برامج تلفزيونية. بعد أن أصبحت مواطنة متجنسة في جمهورية إيران الإسلامية، فهي مراسلة، مذيعة أخبار ومقدمة برامج في قناة برس تي في ورئيس تحرير مجلة «محجوبة».

ولدت مرضية الهاشمي في نيو أورلينز، الولايات المتحدة في عائلة أفريقية بروتستانتية. كانت طالبة في مجال البث في عام 1979، عندما حدثت الثورة الإيرانية، ونتيجة لذلك تحولت إلى الإسلام وبدأت حياتها المهنية في الصحف والمجلات الإسلامية في الولايات المتحدة. منذ عام 2008، عاشت في إيران، حيث أصبحت مقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومذيعة أخبار وصانعة أفلام وثائقية في قناة برس تي في وهي قناة تلفيزيونية إيرانية باللغة الإنجليزية.

يذكر أن أعمال الدورة الـ27 من المعرض الدولي للقرآن في ايران انطلقت الأحد الماضي 12 مايو الجاري تحت شعار «القرآن، معنى الحياة» في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران لغاية 25 من الشهر الجاري.