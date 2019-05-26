تتمتع ايران بخطوط سككية يبلغ طولها 12 الف كيلومتراً وتُعتبر ضمن الدول التي تتسنى للفرد تجربة السفر على أراضيها عبر القطارات والى جميع مناطقها تقريباً فيما يعد القطار هو أكثر وسائل السفر أمناً وأسهلها وأرخصها تكلفة.

وتبلغ مساحة ايران 6/1 مليون كيلومتر مربع يوفر السفر برّاً للسائح فرصة مشاهدة العديد من مدنها وما تتمتع من التنوع المناخي والجغرافي.

ويربط الخط السككي الايراني 22 محافظة من بين 31 محافظة فيها، بحيث يمكن القول أنّ الخط السككي الايراني يفتح المجال امام المسافرين للوصول الى جميع المدن والبقاع الشهيرة ذات المُستقطِبات والروائع السياحية.

وتعتبر طهران وإصفهان وشيراز وتبريز وبندر عباس ومشهد ورشت وساري واُخرى مماثلة، من اكبر المدن في البلاد، تحتضن أماكن ومعالم سياحية كبيرة يمكن زيارتها بسهولة ويومياً عبر القطار.

وهذه المدن الكبيرة هي نماذج من مئات المدن الايرانية الاخرى التي يمر الخط السككي منها ويربط بينها ويمنح سائحين فرصة زيارتها كما يربط هذا الخط السككي، إيران ببعض الدول الجارة كتركيا.

ومن أهم ميزات السفر بالقطار داخل ايران هو الإستمتاع بالطرق التي يشقها الخط السككي والمناطق التي تمثّل بحد ذاتها جزءً من القطاع السياحي للبلاد.

وإن كنتم راغبين بالسفر من طهران العاصمة الى مدينة ساري (شمال) ستجدون القطار خير وسيلة للتنقل بينهما. وقد تم مد الخط السككي بين طهران وساري قبل ما يقارب 100 عام. الطريق الذي يمر بين سلسلة جبال «ألبُرز» وغاباتها الكثيفة وأنفاقها الممتدة، فضلاً عن انطلاق القطار في هذه الرحلة على أشهر وأعلى وأقدم جسر سككي في ايران وهو جسر «وِرسَك».

وما أجمل عندما يشق القطار قلب الجبال ليطبع في الأذهان صور وذكريات حصرية لايطويها النسيان.

ويقع جسر «وِرسَك» الذي يمثل رائعة من روائع الخط السككي الايراني، بالقرب من مدينة سوادكوه في محافظة مازندران شمال البلاد تم إنشاؤه قبل 85 سنة في وادٍ وفج عميق يبلغ طوله 75 متراً ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار.

إنّ الخط السككي الايراني يمتلك قطارات سريعة ذات إمكانيات رفاهية متنوعة.

وتكون القطارات أمثل وسيلة للسياح الذين يفضلون السفر بأقل تكلفة مع الإستمتاع بمشاهدة مختلف المدن خلال رحلاتهم السككية.هذا وقد يكون القطار الخيار الأمثل بين وسائل النقل.