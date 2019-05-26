  • الأحد ٢١ رمضان ١٤٤٠
  • الأحد , مايو 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253980 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 15:14 الاقسام: رياضة  
"مريم جلاليه" أفضل متسابقة ايرانية في منافسات الدراجات الهوائية بالصين
والثانية عشرة في التسلسل العام ..

"مريم جلاليه" أفضل متسابقة ايرانية في منافسات الدراجات الهوائية بالصين

جاءت الدراجة الايرانية "مريم جلاليه" في المركز الثاني عشر بالترتيب العام في منافسات الدراجات الهوائية بالصين، وكان السباق عبارة عن مرحلتين حيث استطاعت ان تكون افضل ايرانية في هذا السباق المتكون من مرحلتين، هذا وكانت متسابقتان ايرانيتان اخريتان قد انسحبتا من المرحلة الاولى للسباق وذلك لصعوبته وعد م تحملهما اكمال باقي مراحل السباق.

هذا وكانت نتائج المتسابقات الايرانيات في هذا المضمار وفي المرحلتين كالتالي:

المرحلة الاولى: مسافة 83.7 كم

14 – مريم جلاليه.

19- ماندانا دهقان.

21 – سميه يزداني.

هذا وقد انسحبت كل من "غزاله درخشان وفروزان عبد الهي" من السباق.

المرحلة الثانية: مسافة 85.35 كم

12 – مريم جلاليه.

27 – ماندانا دهقان.

32 – سمسة يزداني.

وكانت نتائج المرحلتين معاً كالتالي:

12 – مريم جلاليه.

17 - ماندانا دهقان.

22 – سمية يزداني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2775 sec