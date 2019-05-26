|رقم الخبر: 253980
|تاريخ النشر: أيار 25, 2019
|الوقت: 15:14
|الاقسام: رياضة
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والثانية عشرة في التسلسل العام ..
"مريم جلاليه" أفضل متسابقة ايرانية في منافسات الدراجات الهوائية بالصين
جاءت الدراجة الايرانية "مريم جلاليه" في المركز الثاني عشر بالترتيب العام في منافسات الدراجات الهوائية بالصين، وكان السباق عبارة عن مرحلتين حيث استطاعت ان تكون افضل ايرانية في هذا السباق المتكون من مرحلتين، هذا وكانت متسابقتان ايرانيتان اخريتان قد انسحبتا من المرحلة الاولى للسباق وذلك لصعوبته وعد م تحملهما اكمال باقي مراحل السباق.
هذا وكانت نتائج المتسابقات الايرانيات في هذا المضمار وفي المرحلتين كالتالي:
المرحلة الاولى: مسافة 83.7 كم
14 – مريم جلاليه.
19- ماندانا دهقان.
21 – سميه يزداني.
هذا وقد انسحبت كل من "غزاله درخشان وفروزان عبد الهي" من السباق.
المرحلة الثانية: مسافة 85.35 كم
12 – مريم جلاليه.
27 – ماندانا دهقان.
32 – سمسة يزداني.
وكانت نتائج المرحلتين معاً كالتالي:
12 – مريم جلاليه.
17 - ماندانا دهقان.
22 – سمية يزداني.
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