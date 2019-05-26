والثانية عشرة في التسلسل العام .. "مريم جلاليه" أفضل متسابقة ايرانية في منافسات الدراجات الهوائية بالصين جاءت الدراجة الايرانية "مريم جلاليه" في المركز الثاني عشر بالترتيب العام في منافسات الدراجات الهوائية بالصين، وكان السباق عبارة عن مرحلتين حيث استطاعت ان تكون افضل ايرانية في هذا السباق المتكون من مرحلتين، هذا وكانت متسابقتان ايرانيتان اخريتان قد انسحبتا من المرحلة الاولى للسباق وذلك لصعوبته وعد م تحملهما اكمال باقي مراحل السباق.