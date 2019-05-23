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رقم الخبر: 253797 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 20:26 الاقسام: محليات  
قريباً.. ايران ستطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء

قريباً.. ايران ستطلق قمراً صناعياً جديداً إلى الفضاء

اعلن رئيس جامعة "العلم والصناعة" بطهران جبار علي ذاكري بانه سيتم اطلاق القمر الصناعي "ظفر" بعد 3 أشهر.

وقال ذاكري في تصريح له اليوم الاربعاء، ان القمر الصناعي الثالث للجامعة باسم "ظفر" قد تم تصميمه وتصنيعه تماما من قبل علماء البلاد وسيتم اطلاقه في الشهر (الايراني) السادس (23 اب/اغسطس-22 ايلول /سبتمبر)، بعد اخضاعه لاختبار السيطرة النوعية.
واشار الى ان ايران تعد ضمن عدد محدود من الدول التي تمتلك تكنولوجيا صنع الاقمار الصناعية في العالم واضاف، ان نحو 90 بالمائة من معدات القمر الصناعي "ظفر" قد تم تصنيعها وتوطينها، علما بان جامعة "العلم والصناعة" كانت خلال الاعوام العشرة الماضية احدى 3 جامعات ناشطة في مجال الاقمار الصناعية والتكنولوجيا الفضائية.
واوضح بان لهذا القمر الصناعي استعمالات عامة واضاف، ان القمر الصناعي "ظفر" هو في ابعاد 70 في 70 سم وسيطلق الى الفضاء لاستقاء المعلومات وارسالها الى الارض.
وصرح ذاكري بان عملية تصنيع القمر الصناعي "ظفر" تشرف الان على نهايتها ، لافتا الى استعمالات المعلومات الفضائية في مجالات النقل والكوارث الطبيعية والقطاع الزراعي ومن ضمنه تحديد النقاط الخصبة لزراعة المحاصيل المختلفة والاستفادة منها.

 
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