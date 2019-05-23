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رقم الخبر: 253796 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 20:22 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يستقبل لفيفاً من طلاب الجامعات الايرانية

قائد الثورة يستقبل لفيفاً من طلاب الجامعات الايرانية

استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي عصر اليوم الاربعاء لفيفا من طلاب الجامعات الايرانية من مختلف انحاء البلاد.

وأفاد الموقع الإعلامي الإلكتروني لمركز حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي، ان سماحته استقبل اليوم الاربعاء المصادف 16 رمضان، جمعاً غفيراً من طلبة الجامعات وممثلي الجمعيات الطلابية في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران.

وبحسب المصدر ذاته، سيطرح عدد من هؤلاء الطلاب وممثلي الجمعيات الطلابية خلال اللقاء آراءهم ومواقفهم إزاء القضايا الراهنة في البلاد.

وسنوافيكم في وقت لاحق بكلمة قائد الثورة في هذا اللقاء.

 
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