تصدى العديد من أهالي مدينة "اللد" الفلسطينية لمحاولات شرطة الاحتلال إسكات صوت الأذان في مساجد المدنية خلال شهر رمضان، بطلب من المجموعات الاستيطانية "النواة التوراتية" التي تنشط بدعم من البلدية.

ومع تجدد الدعوات لإسكات صوت الأذان في مساجد اللد، شارك العشرات من الأهالي بالوقفة الاحتجاجية التي أكدوا من خلالها رفضهم وتصديهم لأي محاولات للمساس بالمساجد والمقدسات.

وأعرب العديد من المواطنين عن امتعاضهم وسخطهم من محاولات إسكات صوت الأذان، وأكدوا عدم السماح لأي كان مجرد محاولات المساس بالشعائر الدينية.

وقال الشيخ يوسف الباز للمركز الفلسطيني للاعلام: "قبل أيام تلقيت اتصالا من مقر شرطة اللد وطلبوا مني الحضور، إلا أنني رفضت ذلك، وعندما استفسرت عن سبب الاستدعاء، قالت الشرطة إن الأمر يتعلق برفع الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد اللد".

وذكر سكان من اللد "بعد المحاولات التي تقودها النواة التوراتية، من أجل طمس صوت الأذان، هذه المحاولات التي خمدت في الماضي وفشلت فشلا ذريعا، ها هي تعود مرة أخرى، حيث لاقت رفضا وسخطا وأثارت الشارع العربي في مدينة اللد".

وأضافوا: "بيان اللجنة الشعبية جاء قويًّا وحازما ضد هذه المحاولات. الأذان صدح من على هذه المآذن منذ أكثر من ألف عام، وسيبقى يصدح عاليا، فالأذان من عقيدتنا، ولن نسمح المساس به، فالشعائر الدينية خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه أو تجاوز أي شعائر دينية أخرى".

وتسعى بلدية اللد إلى إسكات الأذان عبر فرض غرامات على أئمة المساجد، بزعم أن الأذان يسبب الإزعاج، فيما تصدت الفعاليات السياسية والقوى الوطنية والإسلامية لمخطط البلدية بتغريم كل من يرفع الأذان بالمساجد عبر مكبرات الصوت.

من جانب آخر شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" نقلا عن مصادر محلية وأمنية، أن قوات العدو اعتقلت تسعة مواطنين فلسطينيين من مدن رام الله والخليل وبيت لحم وقلقيلية. فمن مدينة رام الله، اعتقلت قوات العدو ناشطا شبابيا وثلاثة شبان من منازلهم في قلقيلية.ومن الخليل، اعتقلت قوات العدو خمسة شبان من منزلهم بعد مداهمها وتفتيشها في من مخيم الدهيشة.

وأفاد شهود عييان، أن شابين فلسطينيين أصيبا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة.