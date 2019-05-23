*لليوم الثاني على التوالي.. سلاح الجو المسير يستهدف مطار نجران *مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية

أكد السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي أن من يتآمر على المسجد الأقصى يمكن أن يتآمر على المسجد الحرام في اللحظة التي يُطلب منه ذلك، وذلك ردا على مزاعم النظام السعودي بتهديد الشعب اليمني لمكة المكرمة.

وقال السيد عبد الملك في المحاضرة الرمضانية السادسة عشرة مساء الثلاثاء عبر قناة المسيرة إن "ما تداوله إعلام النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة هو افتراء وبهتان عظيم وكذب فظيع وادعاءٌ شنيع، وافتراءات استهداف مكة المكرمة ليست غريبة على النظام السعودي الذي يعتمد الأكاذيب والادعاءات الزائفة.

وأضاف أن النظام السعودي المجرم معروف أنه يدعي الأكاذيب ثم يعترف لاحقًا بحقائق كان سبق له أن جحدها"، مؤكدا أن مصدر الخطر على المشاعر المقدسة يتمثل في اتجاهين، أمريكا و" إسرائيل" ومواليهم، إضافة للدواعش والتكفيريين وأن التكفيريين يعتبرون كل مقدسات الإسلام وبيوت الله شركًا وعقيدتهم ومواقفهم وفتاواهم واضحة حيال ذلك.

وأوضح السيد أن الاتجاهين اللذين يشكلان تهديدًا فعليًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة يرتبطان بشكل معروف بالنظام السعودي وأن السعودية هي أبرز من يوالي أمريكا ولها علاقة تطبيع مع" إسرائيل"، إضافة لتبنيها للدواعش والتكفيريين ودعمها لهم.

وذكر الحوثي أن النظام السعودي يستغل الأماكن المقدسة كدكان وبقالة للتجارة والاستفادة والاستغلال المادي وكعنوانٍ للاستغلال السياسي، لافتا إلى أن يمن الإيمان هو الذي يؤمل منه أن يحمي المقدسات في اليوم الذي يمكن أن تباع وتدخل المساومات من قبل النظام السعودي وأن الشعب اليمني هو المؤتمن حقًا على المقدسات وأثبت موقفه تجاه مقدسات الأمة في فلسطين.

وبين أن من يتآمر على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وله دور أساسي في صفقة ترامب هو الذي لا يؤتمن على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة، موضحًا أن النظام السعودي أثبت أنه غير مؤتمن على أي مقدس من مقدسات الأمة.

وأكد السيد عبد الملك أن" ضربات الجيش واللجان نعلن عنها أولًا بأول وبكل شجاعة ووضوح وتحدٍ وهي دائمًا ضمن المبادئ الأخلاقية والشرعية لشعبنا العزيز".

وكانت وسائل إعلام سعودية زعمت أن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخين، الأول فوق مدينة الطائف أطلقه أنصار الله باتجاه مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، الأمر الذي نفته الحركة.

ميدانياً نفذ سلاح الجو المسير، صباح الأربعاء، عملية هجومية جديدة بطائرة قاصف 2K على مطار نجران الإقليمي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأوضح مصدر عسكري أن العملية الهجومية لسلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2K استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران.

وأكد المصدر نجاح العملية الهجومية لسلاح الجو المسير في مطار نجران، موضحاً أن الطائرات الحربية المستهدفة في المطار كانت تستخدم لشن غارات على المواطنين الأبرياء.

وكان سلاح الجو المسير، نفذ صباح الثلاثاء، عملية هجومية بطائرة من ذات النوع مستهدفاً مخزناً للأسلحة في مطار نجران، أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الاربعاء في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في نجران وجيزان وعسير وتعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن “القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ من نوع زلزال1 تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما قتل وأصيب عدد منهم إثر قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفهم قبالة السديس بنجران”.

وأكد المصدر تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان شمال أبواب الحديد في عسير بصاروخ موجه استهدفها بشكل مباشر الامر الذي نتج عنه مقتل طاقمها.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تعز كبدوهم خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في حين وقع قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بقصف مدفعي شرق جبل جحفان بجيزان.

إلى ذلك وتنديدا بجرائم العدوان السعودي المستمرة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها قصف طيران العدوان مناطق سكنية في الرقاص شهدت العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة و وقفة احتجاجية.

وردد المشاركون في المسيرة والوقفة الشعارات الرافضة للصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وتجويع من قبل العدوان السعودي المدعوم أمريكيا مؤكدين أن الجرائم والمجازر لن تزيدهم إلا ثباتا وصمودا.

وكان طيران العدوان السعودي ارتكب الخميس الماضي مجزرة بحق الشعب اليمني حيث شن سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظة ما أدى إلى سقوط 77 شخصا بين شهيد وجريح.

كما وزع الإعلام الحربي للجيش واللجان الشعبية الثلاثاء، مشاهد موثقة لغنائم كبيرة وعتاد عسكري متنوع اغتنمه مقاتلي الجيش واللجان الشعبية في عمليات تطهير واسعة لـ مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.

وتظهر المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي وبثته قناة المسيرة عددا كبيرا من أسلحة الكلاشنكوف و المدافع المتنوعة والقذائف المدفعية و الأطقم العسكرية التي خلفها مرتزقة التحالف السعودي بالإضافة إلى عدد من المدرعات العسكرية.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية قد تمكنت من تنفيذ عملية هجومية مباغته يوم الاثنين، تم فيها تطهير مديرية قعطبة بعد قتل وإصابة العشرات بينهم قيادات كبيرة وتدمير 5 مدرعات ودبابة واحراق ثلاث آليات لمسلحي التحالف في ذات الجبهة خلال اشتباكات واسعة استمرت 48 ساعة.