مسلمون يؤدون صلاة المغرب داخل معبد في مراكش كشفت" جمعية ميمونة" للتراث اليهودي المغربي، عن قيام مسلمين بأداء صلاة المغرب داخل معبد يهودي بمراكش، خلال رمضان المنصرم، وذلك أثناء تنظيم مائدة إفطار جمعت ممثلي الديانات السماوية الثلاث، حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.