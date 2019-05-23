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رقم الخبر: 253790 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 20:18 الاقسام: عربيات  
مسلمون يؤدون صلاة المغرب داخل معبد في مراكش

مسلمون يؤدون صلاة المغرب داخل معبد في مراكش

كشفت" جمعية ميمونة" للتراث اليهودي المغربي، عن قيام مسلمين بأداء صلاة المغرب داخل معبد يهودي بمراكش، خلال رمضان المنصرم، وذلك أثناء تنظيم مائدة إفطار جمعت ممثلي الديانات السماوية الثلاث، حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الجمعية المذكورة صورة للمسلمين وهم يؤدون صلاة المغرب في بهو المعبد اليهودي “بيت-ايل” بمراكش، معلقة عليها بالقول: “أثناء جلسة إفطار جمعت أبناء الطوائف الابراهيمية الثلاث، قرر المسلمون أن يؤدوا صلاة المغرب داخل المعبد موجهين وجوههم شطر مكة المكرمة والقدس الشريف، هذا هو المغرب”.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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