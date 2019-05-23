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رقم الخبر: 253789 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 20:15 الاقسام: عربيات  
مصر.. إحالة أوراق 6 من أنصار تنظيم الإخوان للمفتي

مصر.. إحالة أوراق 6 من أنصار تنظيم الإخوان للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إحالة أوراق 6 من أنصار تنظيم الإخوان إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بحوادث قتل وترويع للمواطنين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة".وحددت المحكمة 19 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين، وعددهم 70 متهما، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، التي أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وجاء في لائحة الاتهام أن الغرض من تأسيس "اللجنة" هو الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وبحسب النيابة "كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة".

ودانت المحكمة المتهمين بـ"قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات تي إن تي شديدة الانفجار، واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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