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رقم الخبر: 253786 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 20:19 الاقسام: عربيات  
قطر تعلن تحرك قواتها إلى شاطئ الخليج الفارسي

قطر تعلن تحرك قواتها إلى شاطئ الخليج الفارسي

أعلنت قطر، الأربعاء، أن قواتها المسلحة ستبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ الخليج الفارسي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية: أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28) الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من "فشت الحديد"، خلال الفترة من 23 يونيو/حزيران، وحتى 4 يوليو/ تموز المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء".

​تأتي التدريبات في وقت يشهد توترا شديدا بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تستضيف قطر قاعدة جوية أمريكية مهمة هي قاعدة العديد قرب العاصمة الدوحة.

 

 

 

 
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