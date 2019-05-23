  • الخميس ١٨ رمضان ١٤٤٠
  • الخميس , مايو 23, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253782 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 20:12 الاقسام: محليات  
ظريف يزور باكستان غداً

ظريف يزور باكستان غداً

إستمرارا لمشاوراته مع مسؤولي الدول الآسيوية، سيتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى إسلام آباد غداً الخميس.

وسيلتقي ظريف خلال زيارته بالاضافة الى نظيره الباكستاني، مع كبار المسؤولين الآخرين فيها، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات الثنائية، لا سيما متابعة الإتفاقيات الاخيرة بين قادة البلدين وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدأ في 12 مايو جولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الإتفاق النووي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/6947 sec