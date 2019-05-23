إستمرارا لمشاوراته مع مسؤولي الدول الآسيوية، سيتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى إسلام آباد غداً الخميس.

وسيلتقي ظريف خلال زيارته بالاضافة الى نظيره الباكستاني، مع كبار المسؤولين الآخرين فيها، لمناقشة آخر التطورات في العلاقات الثنائية، لا سيما متابعة الإتفاقيات الاخيرة بين قادة البلدين وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدأ في 12 مايو جولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية وفي مقدمها الإتفاق النووي.