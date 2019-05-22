6 قتلى و200 جريح في جاكارتا بعد إعلان نتائج الانتخابات.. والسلطات تسيطر على الأوضاع

أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكارتا، الأربعاء، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة، بعد إعلان نتائج الانتخابات.

ونقلت وكالة رويترز عن الحاكم، أنيس باسويدان، لتلفزيون "تي في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح الاربعاء، كان هناك 200 مصاب، نقلوا إلى 5 مستشفيات". وأضاف: "عدد القتلى ستة". وأشار إلى إن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة. وأظهر الفرز الرسمي لأصوات الناخبين في إندونيسيا، الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح في الانتخابات.

من جهته صرح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، بأن السلطات تسيطر على الأوضاع فى العاصمة جاكرتا وذلك فى أعقاب الاشتباكات التى تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 200 آخرين.

وقال ويدودو الفائز بولاية رئاسية ثانية إنه سيعمل مع أى شخص على تقدم البلاد لكنه لن يتسامح مع من يعوق الأمن والعمليات الديمقراطية ووحدة الوطن، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية.

وكان داعمو الجنرال برابوو سوبيانتو المرشح الرئاسى الأبرز أمام ويدودو أحرقوا أمس عددًا من السيارات وألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الشرطة التى ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى وذلك بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التى أجريت فى 17 من أبريل الماضي.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف كانت مخططة، فيما رفض سوبيانتو الاعتراف بالهزيمة معلنا نفسه الفائز بالانتخابات واعتزامه رفع الأمر للقضاء.