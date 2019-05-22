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رقم الخبر: 253779 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: اقتصاد  
إيران بصدد إيجاد آلية لإسترجاع العملة الأجنبية من التصدير إلى العراق
فيما تعلّق تصدير السلع عبر منفذ سومار

إيران بصدد إيجاد آلية لإسترجاع العملة الأجنبية من التصدير إلى العراق

أعلن أمين عام الغرفة التجارية الايرانية-العراقية المشتركة، عن بحث إيجاد آلية مختلفة لتحصيل عوائد العملة الأجنبية من صادرات السلع للعراق.

وأضاف حميد حسيني، في تصريح لوكالة أنباء فارس الأربعاء، انه بحسب تعميم للبنك المركزي الايراني، تقرر أن يستفيد المصدرين للعراق من إمكانيات البنوك الايرانية في هذا البلد، بغية الدفع بالدينار واستلام ما يعادله من الريال الايراني. وأشار الى أنه بحث مع محافظ البنك المركزي سبل ايجاد الآلية المختلفة لاسترجاع العملة للبلاد.

على صعيد آخر، أعلنت مصلحة جمارك الايرانية عن تعليق عمليات تصدير السلع عبر منفذ سومار الحدودي مع العراق حتى إشعار آخر. جاء ذلك عبر تعميم صادر عن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية لجميع الجمارك التنفيذية، منع فيه إرسال أي سلع تصديرية الى منفذ سومار، وذلك استجابة لخطاب رسمي وجهته منظمة جمارك محافظة كرمانشاه في 19 مايو/ أيار الجاري.

 

 
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