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رقم الخبر: 253775 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:49 الاقسام: اقتصاد  
السفير الروسي: لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران
على هامش تقديم القنصل العام الروسي الجديد في مدينة رشت

السفير الروسي: لن نستأذن الولايات المتحدة للتعامل مع إيران

قال السفير الروسي لدى ايران لوان جاغاريان: نحن دولة مستقلة ولا نستأذن من الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران.

جاء ذلك خلال اللقاء بين جاغاريان مع محافظ جيلان (شمال) مصطفى سالاري، وعلى هامش مراسم تقديم القنصل العام الروسي الجديد في مدينة رشت مركز المحافظة.

وأشار السفير الروسي إلى التطورات "الملحوظة والايجابية" بين طهران ومسكو خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكداً مواقف بلاده في تقديم كامل الدعم لإيران، رغم التهديدات والحظر من جانب الأمريكيين. وأضاف جاغاريان: ان روسيا دولة مستقلة ولا تستأذن من الولايات المتحدة للتعامل مع ايران؛ مشدداً على مواصلة النشاطات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، قال سالاري: ان محافظة جيلان تعتبر من المحاور الرئيسية لتطوير العلاقات بين موسكو وطهران؛ مضيفاً: ان رئيسي البلدين أكدا دوماً على ضرورة توسيع العلاقات التجارية والمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار محافظ جيلان إلى نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران بنسبة 60 في المائة؛ مبيناً ان أكبر حصة من التعامل التجاري بين البلدين تعود الى مدينتي بندر أنزلي وآستارا في محافظة جيلان.

 

 
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