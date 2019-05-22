استقال السفير الفنزويلي لدى إيطاليا ، إسياس رودريجيز، من منصبه مستنكرا المشاكل الاقتصادية التي تمرّ بها السفارة.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فقال رودريجيز، الذي عمل محاميا عاما ونائبا لرئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، في رسالة بعثها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: "السفارة أصبحت لا تحترم المكان الذي أمثله، وأنا 77 عاما، ولا هناك مجادلة حول القرار الذي اتخذته لأنه "نهائي".

وقال رودريجيز "تراكمت ثلاثة أشهر من التأخير في الإيجار، وكان أحد عشر موظفا في السفارة أربعة أشهر دون راتب، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها البنوك الدولية لخنق حكومة كاراكاس".

ويضيف أيضًا أنه سيترك منصبه في وضع اقتصادى صعب، "سأترك الموقف دون ضغائن وبدون مال، مشيرا إلى أن الحصار المصرفي اعاق ايضا اتفاق المساعدة الطبية الذي وقعت عليه فنزويلا لمدة 9 سنوات، مع المنظمة الإيطالية "اتمو"، والتي يتلقي بموجبها المرضى الفنزويلي، وخاصة الأطفال، العلاج في المستشفيات الإيطالية، وأوضح السفير أن ديونه المتبقية تبلغ حوالي 9 مليون يورو.