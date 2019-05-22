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رقم الخبر: 253773 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لأول مرة في العالم.. تصنيع لودر يعمل بالطاقة الشمسية في محافظة كردستان الايرانية

لأول مرة في العالم.. تصنيع لودر يعمل بالطاقة الشمسية في محافظة كردستان الايرانية

نجح شابان ايرانيان في محافظة كردستان /غرب/ في تصنيع لودر (شفل) هيدروليكي يعمل بالطاقة الشمسية ليس له مثيل في العالم.


واستطاع الشاب حميد صمدي ، البالغ من العمر 27 عامًا ، واميد زندي ، البالغ من العمر 36 عامًا ، وهما من محافظة كردستان، وعلى الرغم من عدم حيازتهما على دراسات أكاديمية ، تسجيل العديد من الاختراعات التي ليس لها نماذج خارجية.
وارتبط الشابان بعلاقات صداقة منذ المرحلة الابتدائية ونشطا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والكهرباء ، فضلاً عن معدات مدينة الالعاب، واستطاعا مؤخرا تصنيع لودر يعمل بالطاقة الشمسية فضلا عن اختراعات أخرى.
وقال صمدي: إن اللودر الجديد لايسبب الضوضاء ويمتاز بالكفاءة والقدرة العالية.
واضاف: إنه بالامكان استخدامه في الشوارع الفرعية والضيقة كما يمكن استخدامه في الورشات الصناعية.
وتابع: يستطيع اللودر رفع ثقل بوزن طن واحد كما يستطيع دفع وسحب اثقال بوزن طنين.
ولفت الى إنه يعمل بالطاقة الشمسية وبالامكان شحن بطاريته باستخدام الكهرباء المنزلي في فصل الشتاء وفي الايام الغائمة.


 

 
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