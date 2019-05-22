



وخلال مراسم لاحياء ذكرى الشهداء في محافظة كرستان غرب ايران بحضور حشد من المحاربين القدامى والبيشمركة الكرد واسر الشهداء، قال اللواء صفوي، ان رسالة نقل ثقافة التضحية والشهادة الى الجيل الراهن هي انه لا قوة يمكنها الوقوف امام انتصارات الشعب الايراني العظيم والانتصارات المقبلة للثورة الاسلامية بقيادة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي، ومن المؤكد ان الاسلام سينتصر.

واضاف، ان الشهداء كانت لهم معرفة كاملة ازاء طبيعة واهداف العدو وعمق عدائهم وكانوا يعرفون العدو جيدا ويدركون بان الاميركيين هم وراء العدو البعثي في عدوانه على الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

وقال اللواء صفوي، ان شهداءنا لم يهابوا العدو وحتى العدو الاميركي وكانوا يتعاملون بحزم منقطع النظير مع الاعداء ولم يترددوا ابدا في التصدي لهم.

واكد المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية ان رسالة الشهداء لنا اليوم هي الايمان بالانتصار ودحر العدو.



