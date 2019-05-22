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رقم الخبر: 253769 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:40 الاقسام: عربيات  
عملياتنا دفاع عن النفس والتحالف لن ينجو إلا بوقف العدوان

عملياتنا دفاع عن النفس والتحالف لن ينجو إلا بوقف العدوان

وصف رئيس الوفد الوطني اليمني 'محمد عبدالسلام' العمليات الاخيرة التي نفذها الطيران المسيّر التابع للجيش واللجان الشعبية ضد أهداف حيوية داخل المملكة العربية السعودية، 'وما قبلها وما سيأتي منها' ممارسةٌ مشروعة لحق الدفاع عن النفس؛ محذرا التحالف السعودي بانه لن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار.


وأوضح عبدالسلام في تغريدة له، أن 'حديث ناطق التحالف عن العمليات كخطر يهدّد الأمن العالمي مردود عليه'؛ مؤكدا أن 'تحالف العدوان هو من يهدد الأمن والإستقرار في المنطقة'.
وأضاف : إن مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها وهو من يهدد الأمن والاستقرار ولن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار.


 

 
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