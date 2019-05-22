عملياتنا دفاع عن النفس والتحالف لن ينجو إلا بوقف العدوان وصف رئيس الوفد الوطني اليمني 'محمد عبدالسلام' العمليات الاخيرة التي نفذها الطيران المسيّر التابع للجيش واللجان الشعبية ضد أهداف حيوية داخل المملكة العربية السعودية، 'وما قبلها وما سيأتي منها' ممارسةٌ مشروعة لحق الدفاع عن النفس؛ محذرا التحالف السعودي بانه لن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار.