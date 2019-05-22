

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السفير ناصر كنعاني أكد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تحديد موعد لعقد مؤتمر باستضافة العاصمة البحرينية المنامة بهدف تنفيذ مرحلة أخرى من صفقة القرن ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب تكثيف الضغوط الامريكية على إيران ومحاولة تهميش دورها وممارسة سياسة إيران فوبيا، كلها تعتبر "جزءًا من خارطة الطريق الامريكية و حلفائها لتنفيذ صفقة القرن" على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد كنعاني على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية البناء والمساند لقضايا العالم العربي والإسلامي في مواجهة الاطماع الصهيوأمريكية في المنطقة، موضحا "ان إيران تعتبر جزء من قوة العالم العربي".



