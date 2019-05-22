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رقم الخبر: 253765 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:35 الاقسام: دوليات  
دوتيرتي يسيطر على مجلس الشيوخ الفلبيني لتمرير سياساته المتشددة

دوتيرتي يسيطر على مجلس الشيوخ الفلبيني لتمرير سياساته المتشددة

سيطر حلفاء الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، على مجلس الشيوخ في انتخابات منتصف الولاية. ويعتبر المجلس المؤلف من 24 عضوا يتم تجديد نصفهم كل 6 سنوات، أكثر استقلالية من مجلس النواب.

وظهر ذلك عندما أدى هذا المجلس دورا أساسيا لعرقلة بعض مبادرات الرئيس المثيرة للجدل.

إلا أن حلفاء دوتيرتي فازوا بتسعة مقاعد من أصل 12 أعيد تجديدها في مجلس الشيوخ في الانتخابات التي أجريت في 13 مايو، وفاز بالمقاعد الثلاثة الأخرى مرشحون مستقلون، بحسبما أعلنت السلطات الانتخابية امس الأربعاء. ولم تعد المعارضة تشغل إلا 4 مقاعد، علما أن حلفاء الرئيس هم أيضا أكثرية في مجلس النواب.

وتعطي هذه النتائج للرئيس الحرية في تنفيذ مشاريعه المثيرة للجدل من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وإصلاح الدستور.

ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، قائد الشرطة الوطنية السابق رونالد ديلا روزا، الذي كلف في عام 2016 بتنفيذ "حرب على المخدرات".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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