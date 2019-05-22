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رقم الخبر: 253764 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:34 الاقسام: عربيات  
السعودية ستعدم العودة والقرني والعمري بعد شهر رمضان

السعودية ستعدم العودة والقرني والعمري بعد شهر رمضان

كشف موقع "ميدل إيست آي" نقلًا عن مصدريْن حكومييْن سعودييْن إثنيْن ومصادر أخرى أن أحكام إعدام ستصدر وتنفذ بحق ثلاثة شخصيات سعودية "سنية معتدلة" بعد إنتهاء شهر رمضان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد، ان الموقع أوضح أن من بين الشخصيات الثلاثة الداعية المعروف سلمان العودة، الذي اعتُقل في شهر أيلول/سبتمبر عام 2017 بعد تبنيه مواقف مؤيدة للمصالحة بين السعودية وقطر، أما الشخصان الآخران فهما "عوض القرني" و "علي العمري"، الذيْن اعتُقلا أيضًا في الشهر نفسه.
ونقل الموقع عن أحد المصادر أن القيادة السعودية لن تنظر بعد صدور حكم الإعدام، وستُباشر على الفور بإعدام الأشخاص الثلاث.
كذلك نقل الموقع عن مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ويتسن  قولها إن أية اعدامات مستقبلية لمعارضين سياسيين في السعودية هي نتيجة مباشرة لما أسمته "البيئة التمكينية" التي توفرها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


 

 
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