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رقم الخبر: 253763 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 16:50 الاقسام: رياضة  
"ذوب آهن" الايراني يواجه النصر السعودي في الدوحة

"ذوب آهن" الايراني يواجه النصر السعودي في الدوحة

أعلنت دائرة الشؤون الدولية بالاتحاد الايراني لكرة القدم، عن اختيار العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة نادي ذوب آهن الايراني مع نادي النصر السعودي في اطار الجولة الاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الاربعاء، أن المباراة ستقام الاربعاء المقبل، حيث تقديمها يوم واحد لمصادفتها مع ليالي القدر.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاثة مواسم.

وأختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في مدينة كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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