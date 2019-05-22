بينما تنتظر جماهير نادي ريال مدريد، الإعلان عن صفقات جديدة وقوية لتدعيم صفوف الفريق، قررت إدارة المرينجي إطلاق حملة واسعة لتجديد عقود لاعبيها.

وبعد الإعلان عن تجديد عقد توني كروس، يوم الاثنين المنصرم، تستعد إدارة ريال مدريد لتمديد ارتباطها بالمدافع ناتشو فيرنانديز لموسم إضافي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ناتشو سيكون اللاعب التالي الذي سيجدد عقده مع الفريق، حيث توصل لاتفاق من أجل تجديد عقده لموسم إضافي، ما يعني أنه سيبقى في الفريق لغاية 2022.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن زين الدين زيدان وافق على تمديد عقد ناتشو فيرنانديز، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانضم ناتشو فيرنانديز إلى ريال مدريد في 2001، وتدرج في جميع الفئات السنية، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في 2011 تحت قيادة جوزيه مورينيو.