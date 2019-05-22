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رقم الخبر: 253759 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 15:42 الاقسام: رياضة  
برشلونة يُعطل صفقة جريزمان ويلجأ للخطة البديلة

برشلونة يُعطل صفقة جريزمان ويلجأ للخطة البديلة

تصطدم طموحات نادي برشلونة في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، بالعديد من المطبات والعراقيل، الأمر الذي دفع إدارة البلاوجرانا للانسحاب من الصفقة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن برشلونة هو النادي الأقرب لضم جريزمان، ولكن اللاعب متخوف من انخفاض راتبه السنوي بقيمة 5 ملايين يورو، بالنظر إلى ما يتقاضاه حالياً رفقة أتلتيكو مدريد.
وذكر الصحفي في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فرانسيس أجيلار، أن عملية انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة وصلت إلى طريق مسدود، وأن إدارة الفريق الكتالوني ستلجأ إلى الخطة البديلة.
وكتب الصحفي المرموق على حسابه بتويتر: “شخص موثوق للغاية بالنسبة لي، قال لي أن عملية وصول جريزمان إلى برشلونة عانت من كسر هائل، وتوجد خطة (ب) يعمل عليها برشلونة الآن”.
وبخصوص الخطة البديلة، كتب الصحفي المذكور: “يؤكدون لي في إدارة برشلونة أنه لا يوجد إجماع على ماكسي جوميز، وهناك أسماء أخرى تتقدم عليه مثل رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، وهناك أسماء أخرى، لست متأكداً منها”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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