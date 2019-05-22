وتشير العديد من التقارير إلى أن برشلونة هو النادي الأقرب لضم جريزمان، ولكن اللاعب متخوف من انخفاض راتبه السنوي بقيمة 5 ملايين يورو، بالنظر إلى ما يتقاضاه حالياً رفقة أتلتيكو مدريد.

وذكر الصحفي في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فرانسيس أجيلار، أن عملية انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة وصلت إلى طريق مسدود، وأن إدارة الفريق الكتالوني ستلجأ إلى الخطة البديلة.

وكتب الصحفي المرموق على حسابه بتويتر: “شخص موثوق للغاية بالنسبة لي، قال لي أن عملية وصول جريزمان إلى برشلونة عانت من كسر هائل، وتوجد خطة (ب) يعمل عليها برشلونة الآن”.

وبخصوص الخطة البديلة، كتب الصحفي المذكور: “يؤكدون لي في إدارة برشلونة أنه لا يوجد إجماع على ماكسي جوميز، وهناك أسماء أخرى تتقدم عليه مثل رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، وهناك أسماء أخرى، لست متأكداً منها”.