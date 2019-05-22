يرسل الجسم أحياناً (رسائل) تدل على عوارض مرضيّة يحاول التخلص منها لاستعادة صحته ونشاطه. ماذا عن أصابع اليدين؟

• لون الأظافر زرقاء: إذا كان اللون تحت الأظافر يميل الى الإزرقاق وإذا استمر هذا الوضع لأكثر من يومين، هذا يعني أنك مصاب بمرض يؤثر سلباً على الدورة الدموية.

• لون الأصابع بيضاء: تدل هذه الحالة إلى إصابتك بالتهاب في الأوردة الدموية، علماً أنّه قد تشعر أحياناً بالقليل من الألم لاسيما عند رأس الأطراف كافة.

• تورم الأصابع: فئة كبيرة من النساء تشعر بتورم الأصابع بين وقت وآخر، وهذا ليس بالشيء الخطير، ويعود السبب الى احتباس المياه الناتج إما عن الإكثار في تناول الملح أو بسبب الحر الشديد.

• تغير أشكال الأًصابع: يدل تغيّر شكل الأصابع إلى الإصابة بإلتهاب رئوي أو بتليف الكبد، لذا يُنصح باستشارة الطبيب فوراً.