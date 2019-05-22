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رقم الخبر: 253756 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 15:22 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مشاكل صحية تكشفها أصابع اليدين.. وفي هذه الحالة سارع إلى الطبيب!

مشاكل صحية تكشفها أصابع اليدين.. وفي هذه الحالة سارع إلى الطبيب!

يرسل الجسم أحياناً (رسائل) تدل على عوارض مرضيّة يحاول التخلص منها لاستعادة صحته ونشاطه. ماذا عن أصابع اليدين؟

لون الأظافر زرقاء: إذا كان اللون تحت الأظافر يميل الى الإزرقاق وإذا استمر هذا الوضع لأكثر من يومين، هذا يعني أنك مصاب بمرض يؤثر سلباً على الدورة الدموية.

لون الأصابع بيضاء: تدل هذه الحالة إلى إصابتك بالتهاب في الأوردة الدموية، علماً أنّه قد تشعر أحياناً بالقليل من الألم لاسيما عند رأس الأطراف كافة.

تورم الأصابع: فئة كبيرة من النساء تشعر بتورم الأصابع بين وقت وآخر، وهذا ليس بالشيء الخطير، ويعود السبب الى احتباس المياه الناتج إما عن الإكثار في تناول الملح أو بسبب الحر الشديد.

تغير أشكال الأًصابع: يدل تغيّر شكل الأصابع إلى الإصابة بإلتهاب رئوي أو بتليف الكبد، لذا يُنصح باستشارة الطبيب فوراً.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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