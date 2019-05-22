تمكن باحث ايراني بالتعاون مع مجموعة من الباحثين من صناعة قوالب سائلة لصنع العدسات الصناعية عبر الحقل المغناطيسي، إذ ان هذه القوالب رخيصة الثمن وتغني عن استخدام القوالب المعدنية للعدسات التي ثمنها باهظ للغاية.

ان مجموعة من المحققين في جامعة ولاية واشنطن وأوهايو تمكنوا بقيادة الباحث الايراني "مجتبى فلاحتي" والاستاذ المساعد في كلية ميكانيكا المواد "لي لي" من ابداع طريقة لصناعة العدسات الصناية، توفر في التكلفة الباهظة لعملية قولبة العدسات ومعداتها.

وتعتمد هذه الطريقة مواد سائلة والحث المغناطيسي، الذي يتحكم بشكل وابعاد القالب المصنوع من قطرات السائل.

وتستعمل العدسات الصناعية في عدة مجالات، مثل الكاميرات والسيارات وجميع انواع الروبوطات، لكن قولبتها تحتاج الى قوالب معدنية باهظة الثمن، لذلك يتم انتاج نوع محدد من العدسات بشكل مكثف في العادة.

وسعى المحققون في البداية الى صنع العدسات بواسطة طابعة ثلاثية الابعاد، لكن لم تنجح الطريقة بسبب صعوبة التحكم بشكل العدسة، بعدها أقبلوا الى المرحلة الثانية من البحث حيث لجأوا الى استخدام المغناطيس وميزة التوتر السطحي لدى السوائل، لصناعة القوالب الجديدة.

وفي هذه الطريقة قام المحققون بتركيب مسحوق المغناسيوم مع قطرات السائل واحاطة القطرات بالمغناطيس عبر جهاز خاص، ومن ثم قاموا بصب المادة البلاستيكية على هذا القالب وتشكيل حقل مغناطيسي بشكل متزامن، ما أدى الى تحويل شكل هذه القطرات الى المخروطي المطلوب لصنع العدسات.

وتبقى قطرات السائل بنئي عن العدسات، لذلك يمكن استخدامها في عدة مرات، كما يمكن استخدام قطرات بأحجام مختلفة وتغيير شكل وابعاد القالب عبر تغيير شدة الحقل المغناطيسي. وقد نشر بحث هؤلاء المجموعة في مجلة Applied Physics Letters العلمية.