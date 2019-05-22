قال سفير كازاخستان لدى طهران' اسخت اورزباي' ان المفاوضات النووية بين ايران والدول 5+1 التي جرت عدة جولات منها في كازاخستان كانت مرضية لجميع الاطراف لأنها بلد محايد في المفاوضات.

واضاف اورزباي اليوم الاربعاء في لقاء صحفي، ان العلاقات بين ايران وكازخستان علاقات مميزة وودية مبينا انه قدم وعدا للرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف بأنه سيبذل مابوسعه لتنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات متمنيا ان تكون العلاقات بين البلدين ايجابية و مثمرة لكلاهما.

وأشار سفير كازاخستان في طهران الى العلاقات الاقتصادية بين ايران وكازاخستان في ظل الحظر وقال: ان الحظر مفروض ولا يمكن غض الطرف عنه ولكن توجد هناك مجالات للتعاون المشترك ومنها الثروة الحيوانية و الزراعة .

ونوه اورزباي الى ان عددا من الشركات الايرانية جاءت الى كازاخستان وتم تسجيلها وذلك لتنشط في مجال تربية المواشي .

واعرب الدبلوماسي الكازاخي عن امله ان لا يكون الحظر مانع امام تطوير العلاقات بين البلدين وقال ان الكثير من تجار بلده ابدوا رغبتهم العمل في ايران مؤكدا استعداد بلاده التام للتعاون مع ايران في جميع المجالات الاقتصادية.

واجاب اورزباي على سؤال مراسل ارنا حول دور كازاخستان في استضافتها المفاوضات النووية ودورها في الحفاظ عليها؟ قال ان المفاوضات النووية بين ايران والدول 5+1 التي جرت عدة جولات منها في كازاخستان كانت مرضية لجميع الاطراف لأنه بلد محايد في المفاوضات.