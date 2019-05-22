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رقم الخبر: 253753 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 15:23 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جامعة التقنية والمهنية الايرانية تبحث مع السنغال سبل تعزيز التعاون العلمي

جامعة التقنية والمهنية الايرانية تبحث مع السنغال سبل تعزيز التعاون العلمي

التقي رئيس مكتب التعاون العلمي والدولي للجامعة التقنية والمهنية في ايران 'فرج الله طالبي' برئيس مؤسسة التقنية والمهنية السنغالي 'ممدوباكي تيام' والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية والتقنية.

واشار طالبي الى انه شرح للجانب السنغالي، خلال اللقاء اليوم حول امكانيات وطاقات الجامعة الايرانية في مختلف المجالات، مضيفا كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والدولة السنغالية.

وتابع، انه وفقا للمطالب التي اعلن عنها الوفد السنغالي، اتفق الجانبان على وضع برامج لاقامة دورات تدريبية مشتركة في السنغال وبما يشمل المجالات الميكانيكية وصيانة كهرباء السيارات والآلات الزراعية وتصميم وتصنيع المجوهرات والمصنوعات الجلدية وكذلك ارسال الطلاب السنغاليين الى جامعة التقنية والمهنية في ايران.

وتقرر في نهاية اللقاء ايضا، ان يقوم المكتب الدولي في الجامعة الايرانية باعداد مسودة لوثيقة التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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