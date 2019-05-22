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رقم الخبر: 253750 تاريخ النشر: أيار 22, 2019 الوقت: 15:24 الاقسام: منوعات  
سيب الصرصار على وجهك.. تحدي جديد على السوشيال ميدياً

سيب الصرصار على وجهك.. تحدي جديد على السوشيال ميدياً

تنتشر على صفحات السوشيال ميديا الكثير من التحديات من جميع أنحاء العالم، ويجتمع متابعو مواقع التواصل الاجتماعي على تنفيذ هذه التحديات.

وشهد العام الماضي مجموعة كبيرة من التحديات الغريبة ونالت إعجاب شديد من المتابعين ومشاهير العالم،  وكان تحدي "كيكى" أشهر التحديات  بين المشاهير والجمهور، ولكن الأمر هنا مختلف تماماً فالصرصار هو سر التحدي، أحد هذه التحديات المثيرة للاشمئزاز "الصراصير"،  حيث يتحدي الناس بعضهم البعض للحفاظ على الصراصير على وجوههم. وقام العديد بنشر صور شخصية  بالصراصير على وجوههم

ولا أحد كان يعتقد  أن هذا التحدي الذي بدأ من أمريكا سينتشر بين البلدان، حيث امتد إلى دول مثل ميانمار والفلبين وإندونيسيا، وأصبح المراهقون ينشرون صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدون الآخرين هناك.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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