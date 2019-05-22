عثر بريطاني على سيارة مرسيدس من طراز Messerschmitt ذى ثلاث عجلات والمزودة بغطاء يأكلها الصدأ في حظيرة بريطانية بعد أكثر من 40 عاما، والتي يصل سعرها في تلك الحال 7 آلاف إسترليني، وقد تصل قيمة المركبة الآن بقيمة 30 ألف إسترليني، في حالة لو كانت كاملة.

يعود صناعة تلك السيارة ذو العجلات الثلاث إلى ألمانيا، في فترة ما بعد الحرب من صنع الطائرات، تم العثور على الناجي النادر في حظيرة في بلدة ويلتشير بدون المظلة المميزة الخاصة به ووجدت مغطاة بالصدأ.

يميل صاحبها لبيع السيارة بـ 7 آلاف إسترليني في إحدى قاعات المزادات، ولكن عندما يتم استعادة شكلها بالكامل، قد تصل قيمتها إلى أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني.

من غير المعروف كيف أو متى جاء المالك الراحل بواسطة السيارة الضئيلة ، وهي طراز Messerschmitt KR200 والتي ترجع إلى عام 1959 وقال ريتشارد بروميل ، من شركة متخصصة في المزادات أنه قد تم تصنيع حوالي 40 ألف سيارة من ذلك الطراز بعد الحرب لأنه لم يُسمح لشركة بصنع المزيد، تم وقف الإنتاج.

وبغض النظر عن ما وصلت إليه تلك السيارة حيث غطت بالصدأ وتركت لعدة عقود ما بين 30 أو 40 عاما في حظيرة، وعن غطائها لكنه لديها المحرك الأصلي والجسم وعلبة التروس وتتراوح قيمتها ما بين 5000 إلى 7000 جنيه إسترليني.

وتحظى تلك السيارة بشعبية كبيرة ولكن كونها سيارة كلاسيكية ، فهي معفاة من الضرائب ، لذلك إذا كان المالك الجديد يمكن أن يحدث ذلك فلن يمنعهم ذلك، ويبلغ طول السيارة 47.2 بوصة فقط وطولها 111 بوصة وعرضها 48 بوصة، وتحتوى مقعدين ويجلس الراكب خلف السائق مباشرة.

يذكر أنه تم بيع سيارات من هذا النوع من قبل شركة مرسيدس بين عامي 1955 و 1964. وفقدت الشركة اهتمامها بالسيارات الصغيرة بعد السماح لها بإنشاء الطائرات مرة أخرى في عام 1956.